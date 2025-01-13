Los Angeles nasıl küle döndü? (+İnfografik)

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles kenti, tarihinin en büyük orman yangınları ile boğuşuyor. En az 24 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla ev ve işyeri küle döndü. 153 bin kişi tahliye edildi, 166 bin kişiye de tahliye emri için hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

En büyük yangınlar, Palisades ve Eaton bölgelerinde. Bu iki yangın, büyük oranda kontrol dışı şekilde devam ediyor. Diğer bölgelerde de irili ufaklı yangınlar devam ediyor ama büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangınların mali yükü 150 milyar dolar civarında. Orman yangınları devam ederken eyalet genelindeki birçok sigorta şirketi de primleri artırmayı düşünüyor.

ABD Ulusal Yapı Mimarlarınca paylaşılan veri ABD vatandaşları yangınlara rağmen yapı malzemesi olarak ahşap kullanmaktan vazgeçmediğini gösteriyor.

2019 yılı verilerine göre ABD'de yapılan evlerin yüzde 90'ı ahşap malzeme kullanılarak inşa edildi. Bu ülkede bir gelenek hâline gelen ahşap ev modeli, esasen ekonomik nedenlerden dolayı tercih ediliyor.