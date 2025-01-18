Irakçi'den İran-Rusya Anlaşması'na dair açıklama

İran ile Rusya arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın imzalandığına değinen İran Dışişleri Bakani Abbas Irakçi, anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri yeni bir çerçevede daha güçlü bir şekilde geliştireceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, ticaret, turizm, taşımacılık gibi ekonomik alanların yanı sıra kültürel, bilimsel, hukuki ve iletişim gibi çok çeşitli iş birliği konularını kapsıyor.

Anlaşmanın iki ülke ilişkilerine bütüncül bir yaklaşım getirdiğini vurgulayan Bakan Irakçi, "Bu temel üzerinde ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda iş birliğimizin daha kolay ve etkili bir zeminde ilerleyeceğini umuyoruz" dedi.

Bakan Irakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin zaten güçlü olduğunu ancak bu yeni çerçeveyle daha da güçleneceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı.