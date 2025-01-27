İran'da İsmail Kartal'a yoğun sevgi

İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçta lig lideri Traktör takımını 2-0 mağlup etti.
Persepolis'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.
Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın stada girer girmez ilk işi mescitte namaz kılmak oldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında tribünler, deneyimli çalıştırıcıya büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Persepolis ligde gelecek hafta Khuzestan deplasmanına çıkacak.
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