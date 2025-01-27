  1. Spor
27 Oca 2025 10:24

İran'da İsmail Kartal'a yoğun sevgi

İran'da İsmail Kartal'a yoğun sevgi

Persepolis-Traktör karşılaşması öncesi ve sonrasında tribünler, Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçta lig lideri Traktör takımını 2-0 mağlup etti.

Persepolis'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Soroush Rafiei ve 73. dakikada Giorgi Gvelesiani'den geldi.

Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın stada girer girmez ilk işi mescitte namaz kılmak oldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karşılaşmanın öncesi ve sonrasında tribünler, deneyimli çalıştırıcıya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Persepolis ligde gelecek hafta Khuzestan deplasmanına çıkacak.

News ID 1923832

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