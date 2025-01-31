Irakçi: Suriye halkının onayladığı bir hükümeti destekliyoruz

Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, Gazze'deki Filistin direnişine esirlerin zaferi ve geri dönüşünü tebrik ederek Tahran'ın Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede, 7 Ekim'in Filistin meselesini yeniden canlandırdığını ve bu meselenin bölge ve dünya için bir numaralı konu haline geldiğini belirtti.

Bakan Irakçi ayrıca, “Suriye halkının onayladığı hükümetin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını destekliyoruz” dedi.