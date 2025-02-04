Uluslararası Fecr Film Festivali nedir? Neden önemlidir?

Uluslararası Fecr Film Festivali, İran'ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olup, her yıl düzenli olarak Şubat ayının ortasında gerçekleştirilmektedir. 1983 yılından itibaren, İran İslam Devrimi’nin zaferinin yıl dönümü olan Şubat 1979 anısına kesintisiz olarak düzenlenmektedir.

Bu festivalin organizasyonunu Farabi Sinema Vakfı üstlenmekte olup, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı’na bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Tarihçe

İslam Devrimi'nden önce, Tahran Uluslararası Film Festivali, İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi'nin özel ofisinin desteğiyle düzenlenmekteydi. Ancak devrimden sonra Uluslararası Fecr Film Festivali, bu festivalin yerine geçmiştir.

Festivalin ilk sekreteri Hüseyin Vahşuri olup, festivalin ilk edisyonu 1-11 Şubat 1983 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 1983'ten 1995'e kadar sadece İran sinemasının yıllık üretimlerine odaklanan festival, 1995 yılından itibaren uluslararası bir kimlik kazanarak dünya sinemasından filmleri de değerlendirmeye başlamıştır.

Geçmiş

Bugüne kadar Fecr Film Festivali'nin 42. edisyonu düzenlenmiştir. 42. Uluslararası Fecr Film Festivali, 2024 yılının Şubat ayında gerçekleştirilmiştir.

43. Uluslararası Fecr Film Festivali ise 31 Ocak ile 10 Şubat 2025 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmektedir.

Festival ödülleri

Festivalin en prestijli ödülü "Kristal Simurg" olup, yarışmalı bölümlerde katılımcılar bu ödül için yarışmaktadır.

Bunun yanı sıra, Onur Diploması ve Altın Plaket de festivalin diğer ödülleri arasında yer almaktadır. Önceki yıllarda festival yalnızca uzun metrajlı filmlerle sınırlıyken, son yıllarda kısa film, belgesel ve tanıtım materyalleri yarışmaları gibi yeni kategoriler de eklenmiştir.