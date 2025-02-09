İran: Kimse petrol ihracatımızı durduramaz

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Tahran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme" politikasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu onlar için bir arzu, onların arzusu asla gerçekleşmeyecek." dedi.

Paknejad, "Bu yenilgiye uğramış bir politika, daha önce denenmiş politikayı hayata geçirmek istiyorlar, ancak tekrar sonuç almayıp yenilecekler.'' ifadesini kullandı.

Petrol Bakanı Peknejad, bu durum için özel tedbirler alındığını belirterek, "Ne kadar kısıtlamalar artarsa etkili tedbirler alırız." ifadesini kullandı.

Ülkede petrol ve petrokimya sektörlerinin yerli kabiliyetler ile yönetildiğini belirten Paknejad, "Artık petrol sektörünün farklı alanlarında teçhizattan saha araştırmalarına kadar yerli mühendisler çalışıyor, bu sektörlerin büyük bir bölümü yerli uzmanlar tarafından yönetiliyor." diye konuştu.

Trump yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası şebekeye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.