Nasrullah’ın oğlu babasının şehadetinin ilk anlarını anlattı

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın oğlu Seyyid Cevad Nasrullah, Yemen’in El-Mesire kanalına verdiği röportajda babasının şehadet haberini aldığı an hissettiklerini anlattı.

Haberin ilk anında büyük bir şok yaşadığını belirten Cevad Nasrullah, “İlk tepkim, şehidin naaşını görmek için harekete geçmek oldu. Ancak daha sonra bizlerin Allah’a kesin bir inançla bağlı olduğunu ve bu inancı babamızdan öğrendiğimizi hatırladım” dedi.

“Annem, Lübnan’ı terk etmemize karşı çıktı”

Şehadet haberinin ardından en büyük endişesinin direnişin geleceği olduğunu belirten Seyyid Cevad, “Samimi olarak söylemek gerekirse, hepimiz direniş ehli için dua ediyorduk. Bize defalarca Lübnan’ı terk etmemiz önerildi, ancak bunu kabul etmedik. Annem bu konuda en kararlı olan kişiydi” ifadelerini kullandı.

Cevad Nasrallah, annesinin, “Ya halkımızla birlikte şehit oluruz ya da onlarla birlikte zafer kazanırız” diyerek, ailece Lübnan’da kalma kararı aldıklarını söyledi.

“Babamın şehadeti bizim için en büyük şereftir”

Seyyid Cevad, “Bu şehadet, en şerefli yolda, savaş meydanında gerçekleşti. Biz Müslüman’ız ve Allah’a hamd ediyoruz. Babam için bundan daha güzel bir son olamazdı” şeklinde konuştu.

Babası için Allah’tan bir lütuf olarak naaşının sağ kaldığını belirten Nasrullah, “Seyyid Hasan Nasrullah’a karşı 84 ton patlayıcı kullanıldı. Düşmanlarının ona duyduğu nefret ve vahşet bu kadar büyüktü. Buna rağmen naaşının sağlam kalması, ilahi bir ikramdır” ifadelerini kullandı.

