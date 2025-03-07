Suriye'de yeni çetrefilli dönem; Colani güçleri dronlarla saldırıyor(+video)

Yerel haber kaynakları, Suriye'nin kuzeybatısında muhalif güçlerle Golani güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.
Öte yandan Suriye'nin kıyı kesimlerinde Golani güçlerinin muhaliflere karşı infazlar yaptığına dair haberler Telegram kanallarından yayımlandı.
HTŞ güçlerinin eylemcileri dronla hedef aldığı örenildi.
Suriye kaynakları, Colani güçlerinin Lazkiye kentindeki sokağa çıkma yasağının yarın sabaha kadar uzatıldığını duyurdu.
Tartus kentinde yarın cumartesi günü saat 10.00'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.
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