ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran Petrol Bakanı’na yaptırım kararı

ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımları kapsamında, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknijad da yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan yeni yaptırım listesinde, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknijad’ın adı da yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Washington’un İran karşıtı ve düşmanca yeni adımı kapsamında yalnızca Paknejad değil, Hong Kong bayraklı birkaç geminin de yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Bu yaptırımlar, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşü sonrasında uygulanmaya başlandı. Trump, göreve geldiğinden bu yana İran’la anlaşma yapmak istediğini iddia etse de, aynı zamanda Tahran’a karşı başarısız olmuş “maksimum baskı” politikasına yeniden yönelmiş durumda.