Yemen: ABD için acı verici askeri seçeneklerimiz var

Yemenli üst düzey bir kaynak, El-Mayadin Televizyonu'na verdiği röportajda, Yemen silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki askeri operasyonlarının, Gazze'ye insani yardım ulaşmadığı sürece durmayacağını vurguladı.

Yemenli yetkili "Düşmanın iyi anlaması lazım. Kızıldeniz'i bu hale get'ren Amerikan düşmanıdır. Siyonist rejime bağlı gemiler hariç, Bu bölgedeki gemiler güvenli bir şekilde hareket ediyor"dedi.

Yemenli kaynak, "Yemen bağımsız bir ülkedir ve kendi kararlarını bağımsız bir şekilde alır. Biz saldırganlığı kabul etmiyoruz ve Siyonist lobinin bunu anlaması gerekiyor" ifadesini kuşllandı.

Yemenli kaynak "Gazze'ye yönelik ablukanın devam etmesi Yemen'i yeni askeri seçenekler benimsemeye zorluyor. Amerikan saldırganlığının devam etmesi, Yemen'i henüz seçmediği acı verici tercihler yapmaya da zorlayacaktır. Amerikan halkı Trump'ın ekonomilerini mahvettiğini bilmeli. Amerikan uçak gemisinin hedef alınması sadece bir başlangıç" açıklamasını yaptı.