  1. Kültür
26 Mar 2025 10:35

Rahmet nurunun kalplere dokunduğu Ramazan ayının 25. gününün duası

Rahmet nurunun kalplere dokunduğu Ramazan ayının 25. gününün duası

Müslümanlar Ramzan ayının 25. gününde Allah'tan günahlarının affetmesini niyaz eder.

Müslümanlar Ramzan ayının 25. gününde Allah'tan günahlarının affetmesini niyaz eder.

Arapça:

“Allahummec’al sa’yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme’as-samiîn.”

دعاء اليوم السادس والعشرين: اللهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً وعَملي فيهِ مَقْبولاً وعَيْبي فيهِ مَسْتوراً يا أسْمَعِ السّامعين.

Türkçe:

Allah’ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!

News ID 1925545

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