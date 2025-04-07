Netanyahu, Trump ile görüşmek için ABD'ye gitti

4 günlük Macaristan ziyaretini tamamlayan Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Haberlerde, Netanyahu'nun, bugün Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.

Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.