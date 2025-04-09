Pezeşkiyan'dan İran’ın Nükleer Teknoloji Başarıları Sergisi'ne ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, bugün “Ulusal Nükleer Teknoloji Günü” dolayısıyla İran Atom Enerjisi Kurumu’nu ziyaret ederek, İran’ın Nükleer Teknoloji Başarıları Sergisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a ziyaret sırasında, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve kurumun üst düzey yetkilileri eşlik etti.

Pezeşkiyan, İranlı uzmanların geliştirdiği en yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında nükleer yakıt döngüsü, enerji üretimi, ağır su ve türevleri, radyofarmasötikler, plazma teknolojisi, ışınların kullanımı ve diğer modern teknolojilere dair bölümleri gezdi.

Sergi üç ana bölümden oluştu:

1. Nükleer Yakıt Döngüsü: Jeofizik, uranyum madenciliği, sarı kek üretimi, uranyum işleme, yakıt tabletleri ve zenginleştirme süreçleriyle ilgili projeler bu bölümde tanıtıldı.

2. Enerji: Bu alanda Buşehr Nükleer Santrali’nin 2. ve 3. ünitelerinin inşaat süreci, Karun nükleer santralinin kurulumu, yerli reaktör üretimi ve yedek parça imalatı gibi projeler yer aldı.

3. Nükleer Uygulamalar: Ağır su ve döteryum bileşikleri üretimi, radyofarmasötikler, nükleer ölçüm cihazları, plazma teknolojileri, tıbbi ve tarımsal alanlarda radyasyon kullanımı, kan ışınlama, sanayi tipi hızlandırıcılar, kuantum teknolojileri ve endüstriyel-lazer sistemleri bu bölümde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaklaşık bir saat süren ziyaret sırasında tüm stantları gezerek uzmanlardan son gelişmeler hakkında doğrudan bilgi aldı ve nükleer alandaki yerli başarıları takdirle karşıladı.