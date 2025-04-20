İranlı Büyükelçi: Rusya ile ilişkilerimizin ABD'yle müzakere ile hiçbir ilgisi yok

Son günlerde Moskova’yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel tehditler, Ukrayna'daki gelişmeler, nükleer konular ve uluslararası meselelerin ele alındığı bildirildi. Görüşme sırasında Erakçi, Ayetullah Hamanei’nin Putin'e hitaben yazdığı mektubu da doğrudan kendisine iletti.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda, Ayetullah Hamanei’nin mektubu ve Moskova temasları hakkında değerlendirmede bulundu ve ''Bu mektubun çeşitli boyutları vardı ve Sayın Erakçi’nin de ifade ettiği gibi dostlarımızla ilişkilerimizi sürdüreceğiz.'' dedi.

Celali sözlerine şöyle devam etti:

''Ayetullah Hamanei'nin Putin'e hitben yazdığı mektup sadece kendisine değil, aynı zamanda uluslararası topluma da yönelikti. Mektupta İran'ın dost ülkelerle ilişkilerini sürdüreceği vurgulandı.

Mektubun birinci mesajı şudur: Tüm dünyayla dengeli ve düzgün ilişkiler kurmak istiyoruz, bunda bir sakınca görmüyoruz. Bu konu üst düzey yetkililer tarafından her zaman gündeme getiriliyor.

Rusya ile ilişkilerimizin ABD ile yürütülen müzakere süreci ile hiçbir ilgisi yok.

Dışişleri Bakanı Erakçi Sayın Putin'le görüşmede ABD ile yürütülen dolaylı müzakere hakkında bilgi verdi. Ukrayna krizi de dahil olmak üzere müzakere ele alındı. Rus tarafı kırmızı çizgileri ve ABD ile müzakereleri konusunda bilgiler verdi. Biz de ABD ile müzakerelerde neler konuştuğumuzu, kırmızı çizgilerimizin belli olduğunu, nasıl ilerleyeceğimizi anlattık.’’

Celali, "İran'daki bazı çevreler, Rusya'nın keyfi olarak Amerikalılarla bizim adımıza konuştuğunu ima ediyor, ancak böyle bir durum söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Putin'den Ayetullah Hamanei'nin mektubuna cevap

Kazım Celali, ''Putin, İslam Devrimi Lideri'nin mektubuna yanıt olarak Rusya'nın diğer ülkelerle olan ilişkilerinin Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı.’’ dedi.

İran Petrol Bakanı Rusya’ya gidecek

Önümüzdeki hafta Moskova'nın ev sahipliğinde İran-Rus ortak komisyon toplantısı yapılacağını belirten Celali, ‘’İran Petrol Bakanı Muhsin Paknijad ve beraberindeki heyetin bu toplantıya katılmak üzere Moskova'yı ziyaret edecek’’ açıklamasını yaptı.

