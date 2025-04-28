Pezeşkiyan’ın Azerbaycan ziyaret ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, açıklamalarının başında, ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentindeki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen büyük patlama nedeniyle birçok İranlı vatandaşın hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Sözcü Bekayi, bu acı olay ardından İran’da dayanışma mesajı gönderen ülkelere teşekkür etti.

Siyonist rejimin suçlarına bazı Batılı ülkeler ve ABD'nin destek vermesi kınanmalı

Gazze'deki Siyonist rejimin suçlarını ve bazı Batı ülkelerinin ve ABD'nin bu suçlar için desteğini kınayan Bekayi, bu suçlar karşısında uluslararası örgütlerin eylemsizliğini ve sessizliğini eleştirdi.

UAEA teknik heyeti bugün Tahran'da Atom Enerjisi Kurumu yetkilileriyle görüşecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı teknik heyetinin dün İran'a yaptığı ziyarete ilişkin bir soru üzerine, Bekayi, "Ajans teknik heyetinin İran ziyareti, yaklaşık bir hafta önce Tahran'da İranlı yetkililerle Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi arasında gerçekleşen görüşmelerin devamı niteliğindedir. Teknik heyet bugün Tahran'a gelerek İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak" ifadesini kullandı.

Bekayi, bu görüşmelerin teknik nitelikte olup, koruma önlemleri konusunun gündemde olacağını belirterek, ajansın teknik görevlerini siyasi baskılardan uzak bir şekilde yerine getirmesi İran için önemli olduğunu vurguladı.

Bir sonraki müzakere turu şimdilik Cumartesi günü için planlanmıştır

Sözcü Beyaki ayrıca, İran ve ABD arasında dolaylı olarak yürütülen dördüncü müzakere turunun askıya alınabileceği yönünde yapılan bazı iddialara ilişkin bir soruya, "Maskat'ta varılan anlaşmaya ve Umman Dışişleri Bakanı tarafından açıklananlara göre, bir sonraki müzakere turu şimdilik Cumartesi günü için planlanmıştır. Müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda Umman tarafıyla koordinasyon halindeyiz ve müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda üç ülkenin işbirliğiyle karar verilecek" şeklinde yanıt verdi.

Yeni Suriye hükümetiyle ilişkimiz yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran’ın yeni Suriye hükümetiyle ilişkisi olup olmadığı ve Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmak için özel bir plan yapıp yapmadığı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: Her iki sorunun da cevabı hayırdır.

BRICS zirvesine Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katıldık

Brezilya’da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları zirvesine değinen Bakayi, bu örgütün uluslararası alandaki konumuna değinerek şunları söyledi: Sayın Erakçi'nin Cumhurbaşkanı ile birlikte Azerbaycan’a yaptığı ziyaret nedeniyle, biz bu toplantıya Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde katıldık ve bu toplantıda ekonomik konular ön planda.

Pezeşkiyan Çin’e gidecek

Bekayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yakında Çin'e yapacağı ziyaret hakkında, “Yapılan planlamaya göre, Cumhurbaşkanı önümüzdeki haftalarda Şanghay’ın önemli zirvelerinden birine katılmak için Çin’e gidecek” dedi.

Pezeşkiyan’ın Azerbaycan ziyaret ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Azerbaycan ziyaretinin önemi hakkında, “Bu ziyaret oldukça önemli ve uzun süredir bu ziyaretin hazırlıkları yapılıyordu. Bu ziyaretin İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabileceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Kafkasya bölgesindeki ülkelerle, özellikle de Azerbaycan ile ilişkiler bizim için büyük önem taşıyor; Güney Kafkasya’da istikrar ve güvenlik bizim için önemlidir" diyen Sözcü Bekayi, “Hem tarihî, kültürel ve dini bağları olan iki ülke olarak ikili düzeyde, hem de Kafkasya’daki istikrar açısından belirleyici bir role sahip bir ülke olarak bu ziyaret bizim için büyük önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.