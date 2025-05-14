Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nden "Palermo" tasarısına şartlı onay

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin Palermo Konvansiyonu’na (Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi) katılma tasarısına şartlı onay verdiği belirtildi.
İran’ın Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) katılma tasarısı da Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nde yeniden ele alınacak.
CFT'nin temel hedefinin mali işlerin kontrolünü sağlamak ve terör örgütlerinin mali sistemi kullanmasını engellemek olduğu belirtiliyor.
Palermo Konvansiyonu (Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi) organize suçlarla mücadelede ilk uluslararası düzenlemedir. Sözleşme, 15 Kasım 2000’de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 12-15 Aralık 2000 tarihinde de Palermo’da imzaya açılmıştır.
yorumunuz