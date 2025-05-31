UAEA’dan İran’ın nükleer çalışmalarına dair gizli rapor

Washington Post’a göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dair hazırladığı gizli bir raporda, Tahran’ın %60 saflıkta zenginleştirdiği uranyum miktarını artırdığı iddiasını yineleyerek, İran’dan tam ve etkin işbirliği talep etti.

Söz konusu raporun, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelerin sürdüğü hassas bir dönemde yayınlanması dikkat çekti.

Ajans, İran’ın 17 Mayıs 2024 itibarıyla %60 oranında zenginleştirilmiş 408,6 kilogram uranyuma sahip olduğunu belirtti. Bu rakam, şubat ayında yayınlanan son rapora kıyasla 133,8 kilogramlık bir artışa işaret ediyor.

Raporda ayrıca bu seviyedeki uranyumun, nükleer silah üretiminde kullanılan %90 saflık derecesine yalnızca “teknik olarak kısa bir adım mesafede” olduğu iddia edildi.

Ajansın Başkanı Rafael Grossi, İran’ı hedef alan açıklamasında, “Dünyada nükleer silaha sahip olmayan ülkeler arasında bu seviyede zenginleştirme yapan tek ülke İran’dır” ifadelerini kullandı.

Ancak İran defalarca kez %60 seviyesindeki zenginleştirmenin barışçıl, endüstriyel ve tıbbi amaçlarla yapıldığını ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) çerçevesinde meşru olduğunu vurgulamıştır.

Bu rapor, UAEA Yönetim Kurulu’nun 9 Haziran Pazartesi günü Viyana’da toplanacağı oturumdan önce yayımlandı. Toplantının gündeminde İran’ın nükleer faaliyetleri de yer alıyor.

Rafael Grossi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında anlaşmaya dair “henüz nihai bir karar alınmadığını, ancak müzakerelerin devam etmesinin tarafların bir uzlaşıya varma isteğini gösterdiğini” söyledi. Grossi ayrıca “görüş ayrılıklarına rağmen anlaşma zemini her zaman mümkündür” şeklinde konuştu.