Kazakistan'da 2 bakan görevden alındı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, yayımladığı kararnameyle Savunma Bakanı Ruslan Zhaksylykov ile Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev’i görevden aldı.

Akorda’nın resmî internet sitesinde yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Devlet Başkanı'nın kararıyla Kosanov Dauren Zhumataevich, Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı olarak atanmış ve önceki görevinden alınmıştır."

Kosanov, 6 Şubat 2024’ten bu yana görevde bulunan General Ruslan Zhaksylykov’un yerine atandı. Atama öncesinde, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri Başkomutanı ve Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Aynı gün yayımlanan diğer kararnamede ise, "Devlet Başkanı'nın kararıyla Karabayev Marat Karimzhanovich, Kazakistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı görevinden alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Görev değişikliklerine ilişkin kamuoyuna ek bir açıklama yapılmadı.