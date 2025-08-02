Gazze'deki gazeteciler cehennemin tam ortasında yaşıyor

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Müdürü Dr. İsmail es-Sevabite, Gazze’deki durumu Mehr Haber Ajansı Türkçe Sitesi Müdürü Azar Mahdavan'a anlattı.

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*Sayın es-Sevabite, Gazze'den acı görüntüler alıyoruz. Lütfen Gazze'deki Filistin halkının gıda tedarik koşulları hakkında bize bilgi verin. Gazze'ye herhangi bir yardım imkânı yok mu? İlaç ve tedavi durumu nedir?

Gazze Şeridi'ndeki insani durum tam anlamıyla felaket. 2,4 milyondan fazla insan, soykırımcı bir savaş, boğucu bir kuşatma ve gıda ve ilaç erişiminin engellenmesi nedeniyle trajik ve felaket koşullarında yaşıyor. Aylardır Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaşmadı ve gıda, en temel adalet ve etkinlik düzeyinden bile yoksun, şüpheli mekanizmalar aracılığıyla, yalnızca küçük miktarlarda ve körü körüne ulaştırılıyor.

Buradaki halkımız aç ve yetersiz beslenme çocuklar, kadınlar ve yaşlılar arasında yaygın. Sağlık sektörü de neredeyse tamamen çökmüş durumda; ilaç, ekipman veya jeneratörleri çalıştıracak yakıt yok. Tıbbi ekipman ve bakım eksikliğinden dolayı her gün çok sayıda yaralı ve hasta hayatını kaybediyor.

Gazze'de Amerikalıların sorumluluğunda olan birkaç insani yardım dağıtım merkezinde aç insanları hedef alıp doğrudan vurmak, Gazze halkına açlık dayatmasıyla eş zamanlı olarak yaşanan bir başka üzücü trajedidir; bugüne kadar Gazze'de yaklaşık bin aç insan, bu merkezlerde Siyonist ve Amerikan ordusunun doğrudan açtığı ateş sonucu şehit edilmiştir; lütfen bu olayi biraz daha açıklayın.

Evet, bu düşmanın işlediği en iğrenç suçlardan biri. Siyonist işgalciler, yetersiz yardım almak için sırada bekleyen aç sivillere kasıtlı olarak ateş açıyor. B’n 240 sivil, bir un torbasına veya bir gıda paketine ulaşmaya çalışırken şehit düştü. Bu kasıtlı katliam genellikle kameraların önünde ve utanç verici uluslararası sessizlik içinde gerçekleşiyor. Uluslararası hukuk uyarınca korunması gereken tesisler, özellikle Amerikan gözetimi altındaki veya sözde tampon bölgeler içindekiler, ölüm tuzaklarına dönüşmüş durumda.

*Gazze'deki gazetecilerin şu anki durumu nedir? Güvenlik eksikliğinin yanı sıra, yiyecek ve ilaç konusunda da sorunlar yaşıyorlar mı?

Gazze'deki gazeteciler cehennemin tam ortasında yaşıyorlar. Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü soykırım savaşının başlangıcından bu yana 232'den fazla Filistinli gazeteci şehit edildi ve düşman onları kasten hedef alıyor. Hayatta kalan gazeteciler ise ölüm, açlık ve hastalık riskiyle karşı karşıya ve çalışmak için ne ekipman ne de güvenli bir yer var. Ayrıca, Gazze'ye giren yetersiz yiyecek ve ilaç, asgari ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Buna rağmen Filistinli gazeteciler, ulusal insani yardım görevlerini en zor koşullarda yürütmeye devam ediyor.

*Sayın es-Sevabite, şu sıralar insani yardım gemileri Gazze'ye gidiyor. Bu gemilerdeki yolcular sadece Müslümanlar değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerinden de insanlar. Madleen veya Hanzala gemileri, güvenli olmadıklarını ve Siyonist rejim tarafından saldırıya uğrayabileceklerini bilmelerine rağmen, bu şekilde Gazze halkının sesi olmaya çalışıyorlar. Gazze halkı uluslararası toplumun desteğinin farkında mı? Bu tür insani yardım çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Madleen ve Hanzala gibi sembolik gemilerin hareketini yakından takip ediyor ve özellikle Avrupa ülkelerinden olmak üzere farklı milletlerden katılımcıların cesaretinden dolayı minnettarız. Bu girişimler, Gazze'deki ablukayı, açlığı ve soykırımı reddeden küresel insan vicdanını ifade ediyor. Filistin halkı, dünyanın dört bir yanında yanımızda duran özgür insanların olduğunun bilincindedir ve bu insanlar, ablukayı kırmayı veya Gazze'nin acılarının sesini dünyaya duyurmayı amaçlayan her türlü girişimi takdir etmektedir. Bu gemiler, bir umut ışığı ve desteklenmesi ve yoğunlaştırılması gereken önemli bir sembolik ve insanlığı temsil etmektedir.

*Peki, Siyonist rejim Gazze'yi kuşatarak, tüm insani yardımları keserek, Gazze halkına şiddetli kıtlık ve açlık yaşatarak aslında nasıl bir strateji izliyor?

Siyonist rejim, Filistin halkına diz çöktürmek için kuşatma ve açlığı savaş silahı olarak kullanıyor ve böylece tam kapsamlı bir soykırım suçu işliyor. Düşmanın amacı, Filistin halkının iradesini yok etmek, direncini kırmak ve zorla yerinden etme yoluyla Gazze’yi boşaltmaktır. Bu strateji yalnızca yasadışı değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenen en korkunç suçlardan biridir ve uluslararası toplum bunu durdurmak için derhal harekete geçmelidir.

*Mehr Haber Ajansı ve ülkemizdeki diğer medya kuruluşlarındaki İranlı gazeteciler olarak, Gazze'nin gerçeklerini dünyaya aktarmaya her zaman çalıştık. Bizden herhangi bir talebiniz varsa, lütfen söyleyin.

Gazze'deki gerçeği yansıtmak için gösterdiğiniz medya çabalarını takdir ediyor ve İran medyasına ve dünyadaki tüm özgür insanlara, halka karşı işlenen suçları ifşa etmeye devam etmeleri için güveniyoruz. Gazze'deki derin insani felakete, katliam ve açlık sahnelerine ışık tutmaya ve özgür Filistinlilerin seslerini çarpıtma veya uydurma olmadan dünyaya duyurmaya devam etmeniz için sizi çağırıyoruz. Sizler hakikat mücadelesinin ortaklarısınız ve bu kritik dönemde halkımızın yanında duran tüm onurlu kalemlere minnettarız.