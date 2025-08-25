  1. Dünya
25 Ağu 2025 21:39

İşgalci İsrail'in Yemen saldırısında şehit sayısı 10'a çıktı

Siyonist İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında şehit sayısının 10'a, yaralı sayısının 92'ye yükseldiği belirtildi.

Katil İsrail'in dün Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında şehit sayısının 10'a, yaralı sayısının 92'ye yükseldiği belirtildi. Arapça yayınlanan Al-Masirah televizyonunun haberine göre, Yemen Sağlık Bakanlığı dünkü saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Düşman İsrail uçaklarının başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'a, yaralı sayısı ise 92'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Siyonist İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti

