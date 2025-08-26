Walla: Dünyanın süper gücü Yemen’le müzakereye mecbur kaldı

Ma’a’ya göre İbranice yayın yapan Walla sitesi, Yemen Ensarullah güçlerinin İsrail’i uzun süreli bir yıpratma savaşına çektiğini yazdı.

Haberde, Ensarullah’ın şartının net olduğu belirtiliyor: Gazze’ye saldırılar sürdükçe, Yemen’den İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırıları da devam edecek. Üstelik saldırıların şiddeti ve kapsamını da Yemenliler belirliyor.

İsrail, Yemen’e her saldırıdan sonra dengelerin değişeceğini umsa da, sonuç değişmiyor. Artan saldırılar üzerine Tel Aviv, ABD’den yardım istedi fakat Washington, zararların beklenenden çok daha büyük olduğunu gördü.

Sonunda “dünyanın süper gücü” olarak bilinen ABD, Yemen’le müzakere masasına oturdu ve ateşkese razı oldu. Walla’nın ifadesine göre, Amerika İsrail’i Yemen karşısında yalnız bıraktı ve Tel Aviv’in hiçbir saldırısı Ensarullah’ın askeri gücünü ya da operasyonlarının şiddetini azaltmadı.