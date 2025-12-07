Suriye halkı Ahmed Şara aleyhine greve giriyor

El-Mayadin'e göre, Suriye Alevi Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal, ülkedeki Alevilerin iktidardaki rejimin eylemlerini barışçıl bir şekilde protesto etmek için tüm bölgelerde beş günlük bir grev başlatacağını duyurdu.

Gazal Gazal, genel grevin bu ayın 8'inden 12'sine kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

Gazal Gazal, önceki rejimin devrilmesiyle diktatörlüğün devrilmesinin beklendiğini, ancak yaşananların ülkenin gerçek çöküşü olduğunu belirtti. Daha baskıcı bir rejimin zorla değiştirilmesini kutlamak istiyorlar. Yöneticiler tutuklamalara, cinayetlere, kafa kesmelere, adam kaçırmalara ve yıkıma başvurdu.