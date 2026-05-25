İranlı komutandan: Yeni hava savunma sistemleri devreye alınacak

İran Merkezi Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi yaptığı açıklamada, karşı tarafın defalarca İran’ın deniz, hava ve füze kapasitesini etkisiz hale getirdiğini öne sürdüğünü ancak sahadaki gelişmelerin farklı bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Tümgeneral Abdullahi, “Düşman birçok kez deniz, hava ve füze alanlarındaki askeri kapasitemizi yok ettiğini iddia etti. Ancak savaş sahasında tüm kapasitemizin varlığını koruduğunu gösterdik. Sonuna kadar mücadelemizi sürdürecek ve düşmana yenilgiyi kabul ettireceğiz” dedi.

İranlı komutan, askeri ekipmanların güncel koşullara uyumlu hale getirilmesi sürecinin sürekli devam ettiğini belirterek, bunun sahada da görüldüğünü söyledi.

Tümgeneral Abdullahi ayrıca İran hava savunmasının son çatışmalarda önceki dönemlere göre daha etkili çalıştığını savunarak şunları söyledi:

“İran hava savunması üçüncü dayatılmış savaşta geçmişe göre çok daha iyi performans gösterdi. Hava saldırılarına karşı kapasitemizi artırmak amacıyla yeni sistemleri de devreye alacağız.”