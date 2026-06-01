İran'dan Hollanda Polisine sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Al Jazeera tarafından yayımlanan ve bir Hollandalı polis memurunun Filistinli bir erkeğin hamile eşini sert şekilde yere fırlatıp sürüklediğini gösteren görüntülere tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu davranış son derece vahşi ve hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Sadece gözaltına alınan Filistinli eşinin yanında kalmak istediği için hamile bir kadına yönelik şiddet içeren polis saldırısının hiçbir mazereti olamaz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Bekayi, Hollanda makamlarının söz konusu olayı insan haklarının açık bir ihlali olarak ele alması ve sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatması gerektiğini belirtti.

Bekayi ayrıca, bu tür olayların ülkedeki güvenlik güçleri içerisinde var olduğu iddia edilen sistematik önyargı ve ayrımcılığın bir göstergesi olduğunu savundu.

Bekayi açıklamasında, "Hollanda makamları bu açık insan hakları ihlalini soruşturmalı ve sorumluları hesap vermeye zorlamalıdır. Bu tür şiddet olayları, ülkenin polis teşkilatındaki sistematik önyargı ve ayrımcılığın işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.