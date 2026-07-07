Pezeşkiyan Irak'ın Necef kentine gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hameney’in cenaze törenine katılmak için Irak’a gitti.

Pezeşkiyan, Necef Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali Zeydi ve bir grup Iraklı yetkili tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın burada şehitlerin naaşlarını karşılama merasimine katılacağı belirtildi.

ABD-Siyonist rejim saldırılarında şehit olan Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için yarın Necef ve Kerbela’da tören düzenlenecek; Şehit Lider'in naaşı 9 Temmuz’da Meşhed’de Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi’ne defnedilecek.