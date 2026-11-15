Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, son saatlerde Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı rotadan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Navigasyon sistemlerini kapatarak gizlice geçiş yapmaya çalışan bu tankerler, mayınlara çarptıktan sonra meydana gelen çok şiddetli patlamanın ardından alevler içinde yanmaktadır." ifadesine yer verildi.
Tankerlerden birinin Fars Körfezi’nin güneyinde battığı belirtildi.
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