İsrail’in saldırılarını sürdürmesinin bedeli ağır olacak

Parstoday’da yer alan habere göre, görüşmede Şemhani, Suriye'de yeniden güvenliğin sağlanmasını Suriye'nin çile çekmiş milletine hizmet ve ülkenin kalkınması için önemli bir fırsat olarak niteleyerek, İran'ın terörizmle mücadelede Suriye halkı ve hükümetine yardım ettiği gibi bu ülkenin yeniden inşası sürecinde de elinden gelen yardım ve istişarede bulunacağını söyledi.

ABD ve Siyonist rejim başta olmak üzere İslam dünyasının ortak düşmanlarının İslam ülkelerinin menfaatlerini çatışma ve anlaşmazlık yoluyla yok etmeye çalıştığına dikkati çeken Şemhani, Siyonist rejimi, Suriye topraklarına ve ordu birlikleri ve direniş güçlerine yönelik saldırılarını sürdürmesi konusunda uyararak, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şemhani, işgal rejiminin saldırılarının devam etmesi halinde İsrail'in cani ve yalancı yöneticileri için ibretlik olacak şekilde uygun ve kesin biçimde karşılık verilmesi hakkında düşünülen tedbir ve girişimlerin devreye sokulacağını vurguladı.