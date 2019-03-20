Ekonomik sorunların çözüm yolu "üretimin geliştirilmesi"dir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Nevruz Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda İran halkına hitap ederek önemli değerlendirmelerde bulundu.

İslam Devrimi Lideri'nin yayınladığı mesajın metni şöyledir:

Allah'a şükürler olsun ki Emirül-Muminin Hz. Ali'nin (a.s) veladet yıldönümüyle eşzamanlı olan bu Nevruz Bayramı münasebetiyle İran halkını tebrik etmemi nasip etti. Sevgili yurttaşlarımız bayramınız kutlu olsun. Hepinizin sağlıklar ve mutluluk ve saadetle dolu bir yılı geçirmenizi temenni ederim. Özellikle de şehitlerin ve gazilerin ailelerine tebrik mesajlarımı iletiyorum. Rahmetli imam Humeyni ve şehitlerimize selamlar olsun.

Maceralarla dolu bir yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz yılda İran milleti kelimenin tam anlamıyla destan yazdı. Düşmanların planları vardı. İran halkına karşı planlar kurmuşlardı. Milletin sergilediği dik duruş ve ileri görüşlü anlayışı ve gençlerin azmı düşmanın planlarını suya düşürdü. Amerika ve Avrupa'nın kendi tabirleriyle benzersiz yaptırımlarına hem siyasi hem de ekonomik alanda İran halkı sert ve güçlü bir şekilde karşılık verdi.

Siyasi alanda İran halkının İslam Devrimi'nin zafer yıldönümündeki (22 Behmen) muhteşem yürüyüşleri ve geçtiğimiz aylarda sergilediği yaklaşımları ve Ekonomik alanda da teknoloji ve bilimsel konulardaki başarılar, bilgi tabanlı firmaların arttırılması, temel ve altyapılı üretiminin geliştirilmesi ki geçen günlerde güney bölgelerindeki birçok gaz sahası fazı ve daha öncesinde de Bandar Abbas Limanı'nda büyük rafinerinin açılışı gibi birçok faaliyete tanık olmamızı örnek verebiliriz. Dolayısıyla İran halkı, düşmanların habisliği karşısında kendi gücü ve azametini göstererek ülkemiz, devrimimiz ve İslam Cumhuriyeti düzeninin itibarının arttırılmasını sağladı.

Ülkenin asıl sorunu halen ekonomiden kaynaklanıyor. Özellikle de son aylarda halkımız geçiminini sağlamakta zorluk yaşadı. Bunun bazı nedenleri ekonomik meselelerdeki yönetim eksikliklerinden kaynaklanıyor. Bunlar kesinlikle telafi edilmeli. Bu bağlamda yeni başlayan yılda (hicri şemsi olarak 1398) bazı tedbirler alınmıştır ki bunların sonuçları inşallah halkın gündelik hayatlarında hissedilecek. Ülkemizin en önemli, ciddi ve ön plana alınması gereken meselesi şimdilik "ekonomi"dir. Milli para biriminin değer kaybetmesi önemli bir mesele. Halkın alım gücünün düşmesi, fabrikaların karşı karşıya olduğu sorunlar ve veya bazen de kapatılmaları gibi meseleler vardır. Yaptğım araştırmalar ve uzmanların görüşüne göre bu sorunların çözüm yolu "milli üretimin geliştirilmesi"dir.

Geçtiğimiz yıl için "yerli üretime destek" adını vermiştik. Bu sloganın tam olarak gerçekleştiğini söyleyemem, ama geniş çapta dikkate alındığını ve birçok alanda İran halkı tarafından karşılanıp hayata geçirildiğini ifade etmek isterim. Tabii ki bu konunun da büyük etkisi olacak. Bu yıl "üretim" meselesi gündemde. Üretim meselesinin ön plana alınması gerekir. İnşallah yılın ilk günündeki konuşmamda üretimden neyi kastettiğimi açıklayacağım. Üretim geliştirilirse hem halka geçimini sağlamakta yardım eder hem de ülkenin (ekonomik anlamda) yabancılar ve düşmanlara ihtiyaç duymamasını sağlar. Ayrıca önemli ölçüde milli paranın değer kaybetmesini önler. Dolayısıyla yeni yılın sloganını "üretimin geliştirilmesi" olarak seçiyorum. Herkes ülkede üretimin geliştirilmesi için çaba sarfetmeli. Yılın başından sonuna kadar bu sloganın ön plana alınmasını temenni ederim. İnşallah eğer böyle olursa ekonomik sorunlar çözülmeye başlayacak.