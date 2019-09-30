İran ile Kırgızistan arasında adli ilişkiler artacak

Shanghai İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 17. Genel Savcıları Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a giden İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri bugün sabah saatlerinde bu ülkenin Genel Savcısı Ötkurbek Camşitov ile bir araya gelerek görüş teadisinde bulundu.

Muntazeri bu görüşmede adli ilişkiler dahil olmak üzere iki ülkenin farklı alanlardaki ilişkilerinin iyi durumda olduğunu belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti’nin politikası Orta Asya ve komşu ülkelerle işbirliğini genişletmektir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama tanımıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Ötkurbek Camşitov da bu görüşmede İran ile Kırgızistan'ın iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.