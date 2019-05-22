Bişkek’te ŞİÖ Dışişleri Bakanları Zirvesi başladı

"Kabar.kg" sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Zirvesi başladı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov’un ev sahipliğinde başlayan ŞİÖ Dışişleri Bakanları Zirvesine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Svaradj, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Şah Mahmud Kureyşi, ŞİÖ Genel Sekreteri Vladimir Norov ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) İcra Kurulu Başkanı Cumahon Giyesov katılıyor.
Toplantı programına göre, ŞİÖ Dışişleri Bakanları Zirvesinde belgelerin imzalanması ve katılımcıların basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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