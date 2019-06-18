Ruhani: İran hiçbir millet ile savaşmayacak

Bugün sabah saatlerinde Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, günümüzde ABD'nin İran halkına açtığı savaşı “iradeler savaşı” olarak nitelendirdi.

Düşmanların İran'ın gelişmesinin durduğunu öne sürdüğünü ifade eden Ruhani, "Onların İran halkına yaptığı tüm baskılarına rağmen, ekonomide ilerlemeye tanık oluyoruz." dedi.

İran’ın ABD'nin baskılarına tepkisinin arttığını belirten Ruhani, bu savaşın nihai kazananının İran olacağını söyledi.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu savaşta bizim karşımızdaki taraf halklar değil; İran olarak hiçbir milletle savaşmayacağız; çünkü karşımızdaki taraf tecrübeden yoksun birkaç politikacıdır. Fakat bu savaşta sadece ülke yetkilileri değil, bütün İran halkı birleşmiştir" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarının doğrudan İran halkını hedef aldığını ve dar gelirli ailelere zarar verdiğine dikkati çekti.