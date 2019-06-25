ABD'nin müzakere iddiası dürüstse nükleer anlaşmaya geri dönmesi lazım

Japonya’nın milli kamu yayın kuruluşu NHK’nin haberine göre, dün bu ülkenin basın mensuplarına açıklama yapan İran’ın Tokyo Büyükelçisi Murtaza Rahmani Muvahhid, ABD’nin uyguladığı yaptırımları "İran halkını hedef alan ekonomik bir savaş" olarak nitelendirdi.

Rahmani Muvahhid, Washington yönetimini Ortadoğu’da siyasi istikrarsızlık yaratmakla suçlayarak, İran’ın ABD de dahil hiçbir ülkeyle silahlı çatışma peşinde olmadığını belirtti.

Herhangi bir ön şart olmadan İran’la müzakere etmek istediğini öne süren ABD Başkanı Trump'ın iddiasını eleştiren Rahmani Muvahhid, ABD’nin sürekli olarak mevzilerini değiştirdiğine dikkati çekti.

İran’ın Tokyo Büyükelçisi, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiğine atıfta bulunarak, herhangi bir ön şart olamdan müzakere etmeye hazır olduklarını ileri süren ABD'li yetkililerin iddialarını "aldatmaca" olarak yorumladı.

Bunlara ilave olarak Murtaza Rahmani Muvahhid, "ABD'li yetkililer iddialarında dürüstse nükleer anlaşmaya geri dönüp İran'a uyguladığı yaptırımları iptal etmeleri lazım" diye konuştu.