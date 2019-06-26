Ruhani: Nükleer anlaşmaya uymak ABD ile Avrupa'nın lehine

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yönetiminin İran karşıtı politikalarına dikkati çekerek, "Bugünlerde Beyaz Saray’da karmaşık bir durum olduğunu görüyoruz ve ABD'lilerin anlamsız iddialarıyla skandal bir politika benimsediklerine tanık oluyoruz." dedi.

Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları ABD Başkanının müzakere isteğini neden kabul etmiyorsunuz diye soruyorlar. Bu kişi herhangi bir ön şart olmadan İran’la müzakere edeceğini ve İran ekonomisine meraklı olduğunu öne sürüyor. Onlar bir ülkenin başbakanını (Japonya Başbakanı) bazı mesajları iletmek için İran’a gönderdiler; aynı zamanda da petrokimya yaptırımlarını açıkladılar. ABD’lilerin bu eylemi hangi mantık ve kurala uyuyor?"

Trump’ın İran’ın nükleer silaha erişmesi konusunda endişeli olduğu iddiasına atıfta bulunan Ruhani, ona seslenerek, "Sen nükleer silah konusunda gerçekten endişeli misin? Öyleyse neden bu kadar nükleer silah depolayan İsrail konusunda hiçbir şey söylemiyorsun? Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran’da denetim yaptığını aynı zamanda nükleer silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesine yönelik kurallar olduğunu bilmiyormusun? Biz keyfi değil, kurallara göre hareket ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerinin devamına, "Sen gerçekten nükleer silah konusunda endişeli misin? İran İslam Devrimi Lideri’nin nükleer silaha erşimeyi yasakladığını bilmiyor musun? O zaman hem öne sürdüğünüz iddialar hem de amacınız mesnetsizdir.” ifadelerinde bulundu.

Nükleer anlaşmaya uymanın ABD başta olmak üzere Avrupa'nın lehine olduğunu savunan Ruhani, onların nükleer anlaşma yönündeki yanlış tutumlarını eleştirerek, kısa sürede anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini konusunda uyardı.