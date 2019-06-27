İran, ABD'nin zorbalıkları karşısında direnecektir

İran-Irak siyasi istişareleri çerçevesinde Tahran’da bulunan Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nezar Hayrullah ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD’nin İran halkına karşı başlattığı ekonomik savaşına atıfta bulunarak, ABD'nin yaptıklarının bölgedeki gerginliğin temeli olduğunu belirtti.

Irakçi, İran’ın bu zorba tutum karşısında direnişine devam edeceğini kaydederek, Bağdat yönetimine İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede taraflar çeşitli konuları ele alırken bölgenin mevcut durumunda iki ülkenin siyasi istişarelerine vurgu yaptılar.