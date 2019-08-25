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25 Ağustos 2019 - 18:48

Zarif Fransa’ya gitti

Zarif Fransa’ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransa’da G7 Zirvesi’nin düzenlediği Biarritz kentine gitti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Fransa’ya gittiğini belirtti.

Musevi, attığı tweette şunları kaydetti: “Dışişleri Bakanı Zarif, İran ve Fransa cumhurbaşkanları görüşmelerindeki konuları değerlendirmek amacıyla Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın devati üzerine G7 Zirvesi’nin düzenlediği Biarritz kentine gitti. Bu ziyaret kapsamında ABD’li heyetle görüşme ya da müzakere yapılmayacaktır”.

News Code 1880759

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