Zarif Fransa’ya gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Fransa’ya gittiğini belirtti.

Musevi, attığı tweette şunları kaydetti: “Dışişleri Bakanı Zarif, İran ve Fransa cumhurbaşkanları görüşmelerindeki konuları değerlendirmek amacıyla Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın devati üzerine G7 Zirvesi’nin düzenlediği Biarritz kentine gitti. Bu ziyaret kapsamında ABD’li heyetle görüşme ya da müzakere yapılmayacaktır”.