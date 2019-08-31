Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçme niyetimiz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Töreninde yaptığı konuşmada, "Her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir." dedi.

Erdoğan, "Ne NATO üyeliğinden, ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur." ifadesini kullandı.

"Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor." diyen Erdoğan, şunların söyledi:

"Fırat'ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir.

Fırat'ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur.

Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız."

AA