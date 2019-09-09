Zarif: İşgalciler yenilgiyi kabul ederek, Afganistan'ı terketmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan'daki mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirerek, “İran olarak, yabancı güçlerin ve saldırganların Afganistan’daki yeni durumdan faydalanarak, yeni bir cinayet başlatacağı konusunda uyarıda bulunuyoruz” dedi.

Zarif, “Bizim açımızdan saldırganlar ve işgalciler yenilgiyi kabul etmeli ve Afganistan’ı bir an önce terk etmeliler” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran İslam Cumhuriyeti, tüm taraflardan daimi bir ateşkes anlaşması ve ulusal uzlaşma elde edene kadar hoşgörü ile davranmalarını ve sivillerin öldürülmelerinden kaçınmalarını istiyor.”

Zarif ilaveten, İran’ın Afganistan’ın egemenlik haklarına saygısını yineleyerek, komşularla birlikte kan dökülmesini durdurmak için tüm Afgan gruplarla istişare ve müzakerelere hazır olduğunu ve bu yönde hiçbir çabayı esirgemeyeceğini söyledi.