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3 Eylül 2019 - 20:14

Zarif: Suriye ve BM'nin yapıcı işbirliğini destekliyoruz

Zarif: Suriye ve BM'nin yapıcı işbirliğini destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Zarif ile BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen bugün Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede Bakan Zarif, Tahran'ın Suriye krizinin çözümü için kararlılığına vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görüşmede, İran'ın Suriye krizinin çözümü için çabalarına dikkat çekerek, ABD yönetiminin baskısının Suriye anayasa komitesinin kurulmasına engel olduğunu kaydetti.

Parstoday’ın haberine göre, Zarif, İran'ın terörizm ve radikalizmle mücadelede büyük çabalarda bulunduğuna değinerek, Tahran'ın her daim Suriye ve BM ilişkilerinin geliştirilmesini desteklediğini söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de görüşmede, bazı ülkelerle yapılan istişareler çerçevesinde yapılan son çabalar ve girişimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ile BM Suriye Özel Temsilcisi görüşmede ayrıca Suriye'nin siyasi gelişmeleri, BM ve Astana Süreci'ndeki garantör ülkelerin çalışmalarını gözden geçirerek, Suriye anayasa komitesinin kurulması ve çalışmalara başlaması hakkında görüş teatisinde bulundu.

News Code 1880973

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