Zarif: Suriye ve BM'nin yapıcı işbirliğini destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görüşmede, İran'ın Suriye krizinin çözümü için çabalarına dikkat çekerek, ABD yönetiminin baskısının Suriye anayasa komitesinin kurulmasına engel olduğunu kaydetti.

Parstoday’ın haberine göre, Zarif, İran'ın terörizm ve radikalizmle mücadelede büyük çabalarda bulunduğuna değinerek, Tahran'ın her daim Suriye ve BM ilişkilerinin geliştirilmesini desteklediğini söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de görüşmede, bazı ülkelerle yapılan istişareler çerçevesinde yapılan son çabalar ve girişimler hakkında açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ile BM Suriye Özel Temsilcisi görüşmede ayrıca Suriye'nin siyasi gelişmeleri, BM ve Astana Süreci'ndeki garantör ülkelerin çalışmalarını gözden geçirerek, Suriye anayasa komitesinin kurulması ve çalışmalara başlaması hakkında görüş teatisinde bulundu.