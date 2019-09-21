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21 Eylül 2019 - 20:14

Zarif: B-Takımı, ABD'yi savaşa sürüklüyor

Zarif: B-Takımı, ABD'yi savaşa sürüklüyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, B-Takımı'nın ABD Başkanı Trump'ı kolay hedef sayıp, onu savaşa sürüklemeye çalıştığını kaydetti.

Parstoday'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in twitter hesabında, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un son sıradaki konuşmasını paylaşarak, B-Takımı'nın üyelerinden birinin ihracına rağmen takımın bazı üyelerinin hala aynı yöntemi takip ettiklerini söyledi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Harward Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Başkan Donald Trump'a yanlış bilgiler vererek, onu kendi istediği şeye teşvik etmekle kandırdığını kaydetmişti.

News Code 1881331

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