Zarif: B-Takımı, ABD'yi savaşa sürüklüyor

Parstoday'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in twitter hesabında, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un son sıradaki konuşmasını paylaşarak, B-Takımı'nın üyelerinden birinin ihracına rağmen takımın bazı üyelerinin hala aynı yöntemi takip ettiklerini söyledi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Harward Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Başkan Donald Trump'a yanlış bilgiler vererek, onu kendi istediği şeye teşvik etmekle kandırdığını kaydetmişti.