Bağlantısızlar Hareketi uluslararası sistemde yeni bir kutup kurmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Ruhani, “İki kutuplu sistemin uluslar arası çöküşüyle birlikte ABD, 'Yeni Dünya Düzeni' sloganı altında askeri, ekonomik ve medya gücünü kullanarak tek taraflılık temelli sultacı bir sistem kurmaya çalıştı. Bunun tersine Bağlantısızlar Hareketi, uluslararası sistemde tek taraflılığa karşı mücadele etmeye odaklandı.” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD'nin tek kutuplu sistemi gerçekleştirmek için kullandığı araçlar büyük oranda ona karşı çıktı. Günümüzde ortaya çıkan yeni ekonomik ve teknolojik güçler, Amerika'nın ekonomi ve teknoloji alanındaki hegemonyasına meydan okuyor. Askeri alanda da ABD sultacı düzenini devam ettirmek için dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Batı Asya'da büyük savaşlar yarattı ve bölge halklarını maddi ve insani açıdan büyük zarara uğrattı. Bu savaşlar, bölgede ve dünyada mezhepçilik, radikalizm ve terörizmi alevlendirdi.”

Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi’nin dünyanın hızlı bir şekilde çok kutuplu sisteme geçtiği bir süreçte gerçekleştirildiğini anlatan Ruhani, “Bağlantısızlar Hareketi nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü ile uluslarası toplumda sahip olduğu oybirliğiyle gelecekteki çok kutuplu bir dünyada yeni bir kutup kurabilir.” ifadesini kullandı.

“Günümüzde Filistin, Yemen, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde çeşitli çatışmalara tanık oluyoruz.” diyen Ruhani, şunları kaydetti:

“Bu krizlerden çıkmanın tek yolu bölgedeki halklara kendi kaderlerini belirleme hakkını tanımak, diğer ülkelerin içişlerine karışmama taahhüdüne sadık kalmak, barış ile istikrarı sağlayıp terörle mücadele etmek için bölgesel işbirliği organize etmek ve diyaloğa gerekli zemin hazırlamaktır.”

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu çerçeve bölgesel çatışmaları sona erdirmenin en iyi yoludur ve bu konuda öncü olduk. Suriye konusunda, İran, Rusya ve Türkiye, Astana süreci sayesinde ülkenin çoğu bölgesine barış ve istikrar sağladı ve milyonlarca mülteciyi ülkelerine geri getirdi.” diye konuştu.