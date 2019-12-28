İran: Suriye'de güvenlik bölge kurulmasına karşıyız

Suriye’nin İran Büyükelçisi ile Suriyeli aşiret ve kabile reislerinden oluşan heyet, başkent Tahran’da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüştü.

Bu görüşmede Suriye'nin son durumu hakkında değerlendirmede bulunan Velayeti, “İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki herhangi bir yabancı müdahaleye karşıdır” dedi.

“ABD Başkanının petrol kullanımı nedeniyle Suriye'de bulunduklarını net bir şekilde dile getirmesi, yasa dışı bir eylem ve hırsızlıktır” diyen Velayeti, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Velayeti, Suriye'de tampon bölge kurma planına dair, şunları konuştu:

“Suriye'de yabancı güçlerin müdahalesine ve onlar tarafından kurulacak herhangi bir güvenli bölge planına karşıyız, çünkü bu bölgenin bir bölümünü değiştirmek, ülkeleri bölmek ve kontrolü yabancılara teslim etmek anlamına geliyor. Bunun Suriye’nin çıkarları yönünde olmadığına inanıyoruz. Suriye’de çok sayıda cinayet işleyen silahlı muhaliflere güvenli bölge sağlamak pratik bir şekilde ülkeyi parçalamak demektir”

Velayeti, Suriye anayasasında herhangi bir değişikliğin başka ülkelerin müdahalesi olmadan sadece Suriye halkı tarafından yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

İdlib ile Doğu Fırat’a ilişkin Ali Ekber Velayeti, “Suriye halkı ve hükümetinin yakında İdlib'i serbest bırakacağından ve Doğu Fırat'a ulaşacağından eminiz, çünkü bu topraklar Suriye halkına ait” diye konuştu.