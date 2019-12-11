  1. Dünya
  2. Ortadoğu
11 Aralık 2019 - 10:11

BM'den Aramco raporu:

İddia edilen silahların İran menşeli olduğu doğrulanamadı

İddia edilen silahların İran menşeli olduğu doğrulanamadı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan’a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazlarının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi.

AA'ya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

Guterres, BM'nin mayıs ayında Suudi Arabistan Afif kentine, haziran ve ağustos aylarında Abha uluslararası havalimanına ve eylül ayında Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazını incelediğine dikkati çekti. 

Guterres, raporunda, ''BM, bu saldırılarda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu ya da BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların İran menşeli silahlarla düzenlendiğini iddia etmişti.

Yemen Ensarullah Hareketi yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

News Code 1883000

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler