İddia edilen silahların İran menşeli olduğu doğrulanamadı

AA'ya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik 2231 sayılı kararına ilişkin sekizinci raporunu konseye sundu.

Guterres, BM'nin mayıs ayında Suudi Arabistan Afif kentine, haziran ve ağustos aylarında Abha uluslararası havalimanına ve eylül ayında Aramco petrol tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan silah sistemlerinin enkazını incelediğine dikkati çekti.

Guterres, raporunda, ''BM, bu saldırılarda kullanılan kruz füzeleri ve insansız hava araçlarının İran yapımı olduğunu ya da BMGK'nin 2231 sayılı kararına aykırı bir şekilde transfer edildiklerini doğrulayamadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların İran menşeli silahlarla düzenlendiğini iddia etmişti.

Yemen Ensarullah Hareketi yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.