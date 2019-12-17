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17 Aralık 2019 - 08:46

Ensarullah Lideri, BM temsilcisi ile Yemen'i konuştu

Ensarullah Lideri, BM temsilcisi ile Yemen'i konuştu

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Yemen’in son durumunu konuştu.

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Yemen’in son durumunu konuştu.

Bu görüşmede barış konusundaki kararlı tutumunu dile getiren Abdulmelik el-Husi, Yemen halkının Suudi koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka ile hava saldırılarından acı çektiğini ifade ederek, ülkeye yönelik saldırılar ile Sana Havalimanı ablukasının son bulması gerektiğine vurgu yaptı.

Abdulmelik el-Husi, Yemen konulu Stockholm Anlaşması’nı ihlal eden Suudi koalisyon güçlerini kınayarak, BM’den bu anlaşmanın uygulanmasına daha fazla önem vermesini istedi.  

News Code 1883141

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