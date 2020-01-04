İran: ABD'yi ağır bir intikam bekliyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu bir bildiri yayınlayarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan ABD’nin terör eylemine tepki gösterdi.

ABD’nin insanlık dışı eylemini kınayan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, ABD’yi düzenlendiği bu terör eylemi nedeniyle ağır bir intikam beklediğini duyurdu.

Bildiride ilavten “Tümgeneral Süleymani’nin şehit olması ABD ve İsrail'e karşı direnişin birlik ve bütünlüğünü ikiye katlayacaktır” ifadesine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet dün sabah'ın erken saatlerinde ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.