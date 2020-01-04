Bir ülkenin komutanlarına suikast uluslararası hukunun açık ihlalidir

İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi yayınladığı bir bildiride, Tümgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetine yol açan ABD'nin terör eylemine tepki gösterdi.

Cüneydi’nin bildirisinde “ABD’nin bağımsız bir ülke olan İran komutanlarına ve yetkililerine suikast düzenlemesi terörizmin göstergesi ve uluslararası hukukun açık ihlalidir” ifadelerine yer verildi.

Cüneydi ilaveten “ABD’nin bu eylemi Irak egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir ve Irak hükümeti yasal olarak bu konuyu takip edebilir” diye kaydetti.