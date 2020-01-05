İran nükleer anlaşmadaki son sınırlamaları kaldırdı

İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin askıya alınmasıyla ilgili önemli bir karar aldığını bildirdi.

İran hükümeti tarafından alınan karar şöyle:

İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerinin askıya alınmasının 5. adımı doğrultusunda bu anlaşmadaki son temel sınırlamaları, bir başka deyişle ‘Santrifüjler sayısındaki sınırlamaları’ kaldırdı.

Dolayısıyla İran nükleer programı artık uygulama (zenginleştirme kapasitesi, zenginleştirme oranı, zenginleştirme hacmi, araştrıma ve kalkınma) alanında hiçbir sınırlama tanımıyor. Bundan sonra İran nükleer programı teknik ihtiyaçlarına dayalı olacaktır.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla işbirliği, eskisi gibi devam edecek. Yaptırımların kaldırılması ve İran’ın nükleer anlaşmadan faydalanması takdirde, İran İslam Cumhuriyeti, anlaşamdaki taahhütlerini yeniden yerine getirecek. İran Atom Enerjisi Kurumu, bu kararın doğrultusunda gereken adımların atılması için Cumhurbaşkanı’yla koordine olmakla yükümlüdür.

5 Ocak 2020