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25 Ocak 2020 - 19:25

İran'ın "Beyaz Kanatlı At"ı ve "Uçurtmalar"ı Almanya'ya gidiyor

İran'ın "Beyaz Kanatlı At"ı ve "Uçurtmalar"ı Almanya'ya gidiyor

İran yapımı “Beyaz Kanatlı At” ve “Uçurtmalar” isimli kısa filmler Almanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Berlin Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Seyyid Payam Hüseyini’nin yönetmenliğini yaptığı “Uçurtmalar” ve Mahyar Mandegar’ın yönetmenliğiyle yapılan “Beyaz Kanatlı At” adlı kısa filmler bu sene 70’incisi Almanya’da düzenlenecek olan Uluslararası Berlin Film Festivali’nin “K Plus” ve “14 Plus” bölümlerine katılım hakkı kazandı.

Bunun yanı sıra yönetmenliğini Mesut Bahşi üstlenen İran, Fransa, Almanya, İsviçre, Lüksemburg ve Lübnan’ın orta eseri olan “Yelda” ve Nader Sai Ver’in yaptığı “Yabancı” adlı filmi de bu festivalde yarışacak diğer filmlerdir.

Uluslararası Berlin Film Festivali 20 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir.

           

News Code 1884089

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