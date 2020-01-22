Irak Cumhurbaşkanı Salih, Donald Trump ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Trump İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir araya geldi. Salih ile Trump, Irak ve bölgenin istikrarı için çabaların yoğunlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasını ele aldı. İki lider ayrıca, "Irak'ın çekişme sahası olmaması" konusunu değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve bunların azaltılması meselesiyle, ‘Irak halkının, ulusal egemenliğin korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması’nı içeren talepleri de masaya yatırıldı.

Trump, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüştü.

Irak Hizbullah Tugayları, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine karşı çıkmış, Salih'i Trump ile görüşmeme konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Sputnik