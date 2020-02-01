Irak Dışişleri Bakanı'ndan Filistin'e destek çağrısı

Al Mayadeen kanlına göre, Arap Birliğin’nin ABD'nin sözde barış planına karşı düzenlediği olağanüstü toplantıda açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, “ABD’nin sözde barış planı olarak adlandırdığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ mevcut gerçeklik politikasını empoze etmeye çalışıyor” dedi.
Hekim, başkenti Kudüs olacak bağımsız Filistin devletini desteklemeleri konusunda Arap Birliği üyelerine çağrıda bulundu.
Irak Dışişleri Bakanı sözlerine, “Tüm Arap Birliği üyelerinin kaderlerini belirlemek için Filistin halkını savunmasını istiyoruz” ifadesini ekledi.
Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü bir toplantı düzenledi.
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