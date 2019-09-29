Petrol endüstrisi siber tehditlere karşı eli tetikte olmalı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşarak, düşmanların siber saldırı tehditlerine karşı duyarlılık çağrısı yaptı.

Zengene’nin kalme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Düşmanların acımasız yaptırımları tam bir ekonomik savaşta ülke ekonomisini ileriye doğru iten petrol endüstrisini hedef alarak özel bir durum yaratmıştır. Dolayısıyla petrol endüstrisine tabi tüm şirketler ve tesislerin fiziksel ve siber tehditlere karşı tam olarak duyarlı olması şart ve petrol sanayisini korumak amacıyla tüm güvenlik tedbileri alınmalı”